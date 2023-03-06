Капелло считает, что Миранчук заслужил награду лучшему игроку месяца Серии А в феврале

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук заслужил награду лучшему игроку месяца чемпионата Италии в феврале.

«Миранчук номинирован на звание футболиста месяца? Конечно, Алексей заслужил эту награду», — приводит слова Капелло «Спорт-экспресс».

3 марта Миранчук попал в шорт-лист футболистов на звание лучшего игрока чемпионата Италии в феврале. Также на звание лучшего игрока месяца претендуют Федерико Баскиротто, Анхель Ди Мария, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.

Миранчук в прошлом месяце в четырёх матчах оформил одну голевую передачу. В каждой игре он выходил на поле в стартовом составе.

Ранее итальянский журналист Марио Пальяра поделился мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.