Капелло считает, что Миранчук заслужил награду лучшему игроку месяца Серии А в феврале
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«Миранчук номинирован на звание футболиста месяца? Конечно, Алексей заслужил эту награду», — приводит слова Капелло «Спорт-экспресс».
3 марта Миранчук попал в шорт-лист футболистов на звание лучшего игрока чемпионата Италии в феврале. Также на звание лучшего игрока месяца претендуют Федерико Баскиротто, Анхель Ди Мария, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.
Миранчук в прошлом месяце в четырёх матчах оформил одну голевую передачу. В каждой игре он выходил на поле в стартовом составе.
Ранее итальянский журналист Марио Пальяра поделился мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.