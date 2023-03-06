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Гвардиола: иногда участие в Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о шансах команды на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Гвардиола: иногда участие в Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ
  • Gettyimages.ru

«Уверяю, если «Манчестер Сити» выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона, я пойду в лучший ресторан Манчестера и закажу лучший ужин, так как это лучшее, что мы можем сделать. Иногда участие в Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ», — приводит слова тренера британский журналист Майка Минея в Twitter.

После 26 туров АПЛ подопечные Гвардиолы набрали 58 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего лондонского «Арсенала» на пять очков.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» сыграли вничью с «Лейпцигом» — 1:1. Ответная встреча состоится 14 марта.

Ранее Гвардиола заявил, что клубы АПЛ сговорились против «Манчестер Сити».

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