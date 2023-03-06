Узнать больше

Агент — об игре Малкома: по моему мнению, он просто топ!

Короткая ссылка
Фернандо Гарсия, агент игрока «Зенита» Малкома, высказался об игре своего подопечного.
Агент — об игре Малкома: по моему мнению, он просто топ!
  • Gettyimages.ru

«Слушайте, Малком просто разрывает! Я рядом с ним ещё с тех пор, как ему было 13 лет, и, по моему мнению, он просто топ!» — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Малком сыграл в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил семнадцать голов и отдал семь результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) Малком оформил дубль, забив на 12-й и 47-й минутах.

Ранее сообщалось, что Малком догнал Писарского и Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить