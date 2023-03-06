Агент — об игре Малкома: по моему мнению, он просто топ!

Фернандо Гарсия, агент игрока «Зенита» Малкома, высказался об игре своего подопечного.

«Слушайте, Малком просто разрывает! Я рядом с ним ещё с тех пор, как ему было 13 лет, и, по моему мнению, он просто топ!» — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Малком сыграл в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил семнадцать голов и отдал семь результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) Малком оформил дубль, забив на 12-й и 47-й минутах.

Ранее сообщалось, что Малком догнал Писарского и Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ.