Представитель Дзюбы: Артём благодарен «Спартаку», у него нет ненависти к клубу
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«Артём чтит «Спартак». Он благодарен этому клубу, у него нет ненависти. Он, в принципе, просто игнорирует определённых людей, которые ему неинтересны. Артём говорит, что достиг такого возраста, когда может выбирать, с кем общаться», — сказал Гольдман в интервью, опубликованном в Telegram-канале Нобеля Арустамяна.
В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента до конца сезона. В дебютном матче за клуб в РПЛ игрок отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:0).
Напомним, что Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал во взрослой команде с 2006 по 2015 год с перерывами на различные аренды.
Ранее Дзюба выразил сожаление, что преимущество «Зенита» перед «Спартаком» выросло до восьми очков.