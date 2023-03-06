Представитель Дзюбы: Артём благодарен «Спартаку», у него нет ненависти к клубу

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, рассказал об отношении своего клиента к «Спартаку».

«Артём чтит «Спартак». Он благодарен этому клубу, у него нет ненависти. Он, в принципе, просто игнорирует определённых людей, которые ему неинтересны. Артём говорит, что достиг такого возраста, когда может выбирать, с кем общаться», — сказал Гольдман в интервью, опубликованном в Telegram-канале Нобеля Арустамяна.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента до конца сезона. В дебютном матче за клуб в РПЛ игрок отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:0).

Напомним, что Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал во взрослой команде с 2006 по 2015 год с перерывами на различные аренды.

Ранее Дзюба выразил сожаление, что преимущество «Зенита» перед «Спартаком» выросло до восьми очков.