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Суарес: Месси и Неймар помогли мне победить Роналду

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Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал об игре с форвардами Лионелем Месси и Неймаром в каталонском клубе.
Суарес: Месси и Неймар помогли мне победить Роналду
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«Когда я боролся с Роналду за «Золотую бутсу» в 2016 году, они помогли мне победить. Они позволяли мне исполнять пенальти, отдавали передачи, чтобы я забивал больше голов…» — цитирует Суареса Placar.

Напомним, что уругваец по итогам сезона-2015/16 забил 40 голов и выиграл «Золотую бутсу» в споре с выступающим на тот момент за «Реал» Криштиану Роналду.

В настоящее время Месси и Неймар защищают цвета «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что Роналду сорвался на юного болельщика из-за слов о Месси.

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