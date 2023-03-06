Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что не думает о получении российского гражданства.

«Сейчас я не думаю о получении российского гражданства. Мне никто не предлагал сделать паспорт», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Бейл перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний защитник сыграл в 18 матчах за команду в РПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что клуб ставит максимальные задачи в Кубке России.