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Гленн Бейл заявил, что не думает о получении российского гражданства

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Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что не думает о получении российского гражданства.
Гленн Бейл заявил, что не думает о получении российского гражданства
  • РИА Новости

«Сейчас я не думаю о получении российского гражданства. Мне никто не предлагал сделать паспорт», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Бейл перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний защитник сыграл в 18 матчах за команду в РПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что клуб ставит максимальные задачи в Кубке России.

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