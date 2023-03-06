КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Уралом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Что касается матча «Спартак» — «Урал», то болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. А также болельщики «Спартака» бросили на поле предмет, а именно зажигалку.

Также будет рассмотрен выход тренера «Урала» Виктора Гончаренко за пределы технической зоны», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (45 очков).

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о стратегии клуба.