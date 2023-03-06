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Геркус: для меня отказ от Дзюбы в «Торпедо» стал тяжёлой историей

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Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что в клубе не одобрили его желание подписать нападающего Артёма Дзюбу в зимнее трансферное окно.
Геркус: для меня отказ от Дзюбы в «Торпедо» стал тяжёлой историей
  • РИА Новости

«В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Я в него верил. Для меня отказ от него стал тяжёлой историей, причём повторной. Впервые такое было в «Локомотиве», где совет директоров по каким-то мутным причинам заблокировал его трансфер», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

По его словам, в совете директоров «Торпедо» назвали три причины для отказа от нападающего: возможный негатив болельщиков, опасения за физическую форму и ухудшение атмосферы в раздевалке.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента до конца сезона. В дебютном матче за клуб в РПЛ игрок отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:0).

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился эмоциями от возвращения на поле.

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