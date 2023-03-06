Дзюба — о своём хет-трике: бывает такое, что бьёшь и всё залетает
- РИА Новости
«Бывает такое, что ты бьёшь и залетает. Со «Спартаком» бьёшь и не везёт. Наверное, что не получилось забить там, с лихвой удалось с «Ростовом». Нужно отдать должное, по такому полю наша молодая команда не уступила в борьбе, агрессии, подборах», — сказал Дзюба в программе «На футбол».
Игрок оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в РПЛ. До этого он не смог отличиться в двух кубковых матчах со «Спартаком» (0:1, 2:4).
Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ. Кроме того, он является рекордсменом РПЛ по хет-трикам (шесть), у ближайших преследователей — по четыре.
Ранее сообщалось, что Генич высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.