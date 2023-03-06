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Дудаков — о Трусовой: она бескомпромиссно идёт вперёд

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Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков поделился мнением об Александре Трусовой.
Дудаков — о Трусовой: она бескомпромиссно идёт вперёд
  • РИА Новости

«Саша, мне кажется, бескомпромиссно идёт вперёд, она всегда в атаке. Она идёт, чтобы сделать свой максимум. Без оглядки.

С Сашей разговаривали: «Саш, давай, наверное, сделаем тот контент, который оптимальный на сегодняшний день, что делают другие. Чтобы не получилось много грязи», — приводит слова Дудакова Первый канал.

На Олимпиаде в Пекине фигуристка исполнила рекордных пять четверных в произвольной программе и завоевала серебро турнира.

В настоящий момент Александра тренируется под руководством Соколовской. До этого она занималась у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Трусова пропустит турнир шоу-программ в Москве.

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