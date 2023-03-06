В «Спартаке» заявили, что Абаскаль хочет построить русский костяк в команде

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о стратегии клуба.

«Цели и желания Абаскаля совпадают с нашими. Мы делаем акцент на российских игроках. Он просит провести определённую работу на российском рынке среди молодых игроков. То есть он хочет русский костяк? Да», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (45 очков).

В матче 18-го тура чемпионата России красно-белые сыграли вничью с «Уралом» (2:2).

Ранее Гильермо Абаскаль оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом в матче с «Уралом».