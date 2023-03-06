В «Спартаке» заявили, что Абаскаль хочет построить русский костяк в команде
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«Цели и желания Абаскаля совпадают с нашими. Мы делаем акцент на российских игроках. Он просит провести определённую работу на российском рынке среди молодых игроков. То есть он хочет русский костяк? Да», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».
«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (45 очков).
В матче 18-го тура чемпионата России красно-белые сыграли вничью с «Уралом» (2:2).
Ранее Гильермо Абаскаль оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом в матче с «Уралом».