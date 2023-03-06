Источник: «Ливерпуль» может подписать пять новичков в летнее трансферное окно

«Ливерпуль» планирует кадровые перестановки в клубе в летнее трансферное окно.

По информации Фабрицио Романо, летом клуб подпишет пять новичков. Также команду покинут Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джеймс Милнер.

В матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0.

Команда с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп назвал выдающейся разгромную победу «Ливерпуля» над МЮ в матче АПЛ.