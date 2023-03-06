Варан накричал на игроков МЮ и заставил их подойти к фанатам после разгрома от «Ливерпуля»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заставил своих одноклубников извиниться перед болельщиками команды после разгрома от «Ливерпуля» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

По информации Metro, часть игроков «красных дьяволов» после матча направилась в раздевалку. Заметив это, французский игрок накричал на них и потребовал подойти к трибуне болельщиков.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп назвал выдающейся разгромную победу «Ливерпуля» над МЮ в матче АПЛ.