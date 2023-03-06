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Пуцко хотел бы однажды вернутся в «Спартак»

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Воспитанник московского «Спартака» Александр Пуцко высказался о своих планах на ближайшее будущее.

«Хотел бы однажды вернуться в «Спартак»? Конечно. Не каждый день хожу и думаю о нем, но это топ-клуб России», — цитирует Пуцко Sport24.

Он также предположил, когда «Спартак» в следующий раз сможет стать чемпионом России.

«С Абаскалем они хорошо играют. Возможно, в следующем сезоне. Сейчас «Зенит» очень сильный, сложно бороться. Конкурировать с ним можно, хотя и тяжело: много факторов должно совпасть», — заключил футболист.

30-летний защитник «Балтики» провёл четыре матча за главную команду «Спартака».

Красно-белые с 37 очками занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате с 45 очками «Зенит».

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил работу арбитра Виталия Мешкова в матче с «Уралом».




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