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Кулешова призналась, что скучает по экс-тренеру сборной Крамеру

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Призёр Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова вспомнила совместную работу с бывшим тренером сборной России Маркусом Крамером.

«Конечно, скучаю. Я очень благодарна этому человеку, как тренеру в том числе. Он дал мне намного больше, чем думает. Маркус дал самое главное: понимание себя, окружающего мира, показал другой взгляд на жизнь, в чем я ему благодарна», — цитирует Кулешову «Матч ТВ».

Сейчас немецкий специалист работает с командой Италии.

28-летняя лыжница из Сарова на «Чемпионских высотах» завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.

Ранее лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё второе место в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах».



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