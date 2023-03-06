Кулешова призналась, что скучает по экс-тренеру сборной Крамеру

Призёр Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова вспомнила совместную работу с бывшим тренером сборной России Маркусом Крамером.

«Конечно, скучаю. Я очень благодарна этому человеку, как тренеру в том числе. Он дал мне намного больше, чем думает. Маркус дал самое главное: понимание себя, окружающего мира, показал другой взгляд на жизнь, в чем я ему благодарна», — цитирует Кулешову «Матч ТВ».

Сейчас немецкий специалист работает с командой Италии.

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