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Защитник «Сочи» Дркушич рассказал, что Бердыев потребовал от футболистов быть командой

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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался о дебюте Курбана Бердыева на посту главного тренера черноморской команды в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

«Мне нравится, как Курбан Бердыев думает о футболе, видно, что он понимает футбол, помогает всем игрокам на поле. В первый день, когда новый тренер приехал, там были новые принципы, дисциплина, первое, что он сказал, что мы должны быть командой на поле, мы это сделали, поэтому победили», — цитирует Дркушича ТАСС.

По его мнению , «Сочи» показал хорошую игру, создал много опасных моментов.

«Сегодня на поле была команда, это важно, я думаю, что мы готовы к чемпионату», — заключил Дркушич.

Черноморская команда переиграла ЦСКА со счётом 2:0. Дубль оформил Лука Джорджевич (72-я и 78-я минуты).

«Сочи» занимает седьмое место в таблице чемпионата России с 28 очками. ЦСКА на пятом с 29 очками.

Ранее Курбан Бердыев высказался о победе над московским ЦСКА.



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