Защитник Носков — о дебюте за ЦСКА: я буду вспоминать этот день с улыбкой

Защитник московского ЦСКА Егор Носков оценил свой дебют за основную команду в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Дебютный матч можно назвать праздником? С какой-то стороны, заглядывая в будущее, я буду вспоминать этот день с улыбкой, но сегодня ощущения двоякие: исторический день для меня, но хотелось бы и сыграть лучше, и победить», — цитирует Носкова «Матч ТВ».

Он признался, что игра выдалась тяжелой на непростом и очень мягком поле.

«Где-то, может быть, мне надо было сыграть лучше. Где то сыграл не так, как хотелось. Отмененный гол сильно нас надломил, хотя этого быть не должно. «Сочи» перехватил инициативу, поймав нас на наших же ошибках и контратаках», — заключил Носков.

Черноморская команда переиграла ЦСКА со счётом 2:0. Дубль оформил Лука Джорджевич (72-я и 78-я минуты).

«Сочи» занимает седьмое место в таблице чемпионата России с 28 очками. ЦСКА на пятом с 29 очками.

Для Носкова, который подписал контракт с ЦСКА этой зимой, игра стала первой за основную команду. 19-летний защитник вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Ранее КурбанБердыев высказался о победе над московским ЦСКА.

















