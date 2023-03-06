Гол Свечникова помог «Каролине» разгромить «Тампа-Бэй» в матче НХЛ
Игра в городе Роли завершилась со счётом 6:0 в пользу коллектива Рода Бриндамора.
В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Андрей Свечников (шестая минута), Теуво Терявяйнен (18-я, 32-я, 52-я), Шейн Гостисбер (36-я), Еспери Котканиеми (57-я).
«Каролина» с 90 очками занимает второе место в Восточной конференции. «Тампа-Бэй» с 79 очками располагается на пятой строчке.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ.