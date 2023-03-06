Узнать больше

Гол Свечникова помог «Каролине» разгромить «Тампа-Бэй» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» на своём льду нанесла поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в городе Роли завершилась со счётом 6:0 в пользу коллектива Рода Бриндамора.

В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Андрей Свечников (шестая минута), Теуво Терявяйнен (18-я, 32-я, 52-я), Шейн Гостисбер (36-я), Еспери Котканиеми (57-я).

«Каролина» с 90 очками занимает второе место в Восточной конференции. «Тампа-Бэй» с 79 очками располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить