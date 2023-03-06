Масалитин назвал невнятной игру ЦСКА в матче с «Сочи»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении от «Сочи» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Очередная невнятная игра ЦСКА. Как-то игроки пытались мяч держать, но впереди ничего острого не создали. Причём это на протяжении нескольких матчей длится», — цитирует Масалитина Газета.Ru.

По его словам, очень многое зависит по-прежнему от Карраскаля с Мединой, которые сегодня провели плохой матч.

«Многое зависело от Кучаева, который должен был созидать в центре, но игра у него тоже не пошла. Возможно, он не в форме», — заключил Масалитин.

Черноморская команда переиграла ЦСКА со счётом 2:0. Дубль оформил Лука Джорджевич (72-я и 78-я минуты).

«Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками. ЦСКА с 29 очками — пятое.

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