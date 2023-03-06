Лыжница Кулешова осталась довольна своим выступлением на «Чемпионских высотах»
«Впечатления хорошие. Очень даже довольна результатами. Потому что для самоутверждения после возвращения мне нужно было занимать именно призовые места», — цитирует Кулешову «Матч ТВ».
Лыжница призналась, что ей хочется больше побед.
«Но на данный момент и так хорошо», — заключила Кулешова.
28-летняя лыжница из Сарова на «Чемпионских высотах» завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.
Ранее лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё второе место в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах».