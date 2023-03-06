Узнать больше

Лыжница Кулешова осталась довольна своим выступлением на «Чемпионских высотах»

Короткая ссылка
Призёр Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова поделилась впечатлениями после окончания соревнований «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область).

«Впечатления хорошие. Очень даже довольна результатами. Потому что для самоутверждения после возвращения мне нужно было занимать именно призовые места», — цитирует Кулешову «Матч ТВ».

Лыжница призналась, что ей хочется больше побед.

«Но на данный момент и так хорошо», — заключила Кулешова.

28-летняя лыжница из Сарова на «Чемпионских высотах» завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.

Ранее лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё второе место в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить