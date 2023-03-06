Гончаренко о прокате Алиева в финале Гран-при России: подарок от Димы накануне 8 Марта

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высоко оценила прокат произвольной программы Дмитрия Алиева.

«Думаю, он и сам не думал, что с 11-го места поднимется на пьедестал, — просто катался в своё удовольствие и выдал прокат, которого все давно ждали. Подарок от Димы накануне 8 Марта, всем поздравление. Спасибо ему за такой прокат», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Пётр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигурист набрал 282,12 балла. Вторым стал Дмитрий Алиев, набравший 277,74 балла. Замкнул тройку призёров Марк Кондратюк (273,40).

Ранее Гончаренко поделилась впечатлениями от выступления Камилы Валиевой на финале Гран-при России по фигурному катанию.