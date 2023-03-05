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Чендлер заявил, что финиширует Макгрегора ко второму раунду

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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался о предстоящем поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
Чендлер заявил, что финиширует Макгрегора ко второму раунду
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«Я достаточно насмотрелся на него за последние две недели, чтобы точно знать, что я не просто перееду Макгрегора. Я отдубашу двумя руками и финиширую его ко второму раунду. Вот моё предсказание в стиле Конора, и я в нём уверен», — цитирует Чендлера MMA Junkie.

Ирландский боец появится в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, где выступит в качестве наставника. Его команде будут противостоять подопечные Майкла Чендлера. В финале шоу бойцы проведут поединок в лёгком весе.

Конор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор объяснил своё решение стать тренером на реалити-шоу The Ultimate Fighter прежде чем вернуться в октагон.

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