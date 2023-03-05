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Энберт предложил давать четыре медали в финале Гран‑при России в женском одиночном катании

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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт подвёл итоги женских одиночных соревнований в финале Гран‑при России.
Энберт предложил давать четыре медали в финале Гран‑при России в женском одиночном катании
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«Всё закономерно. Женское фигурное катание всё‑таки сейчас смотрит в сторону технической оценки. У всех классные программы, хорошо поставленные, интересный выбор музыки. Знаете, на чемпионате США дают четыре медали, мне кажется, на финале Гран‑при России в женском одиночном катании тоже можно давать столько же», — цитирует Энберта «Матч ТВ».

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. В произвольной программе она чисто исполнила четверной флип. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева, набравшая 241,76 балла. Замкнула тройку призёров Елизавета Туктамышева (241,61).

Ранее Туктамышева заявила, что будет делать всё возможное, чтобы продолжить кататься в следующем сезоне.

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