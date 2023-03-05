«Кармиотисса» Кержакова проиграла «Омонии», пропустив мяч на 92-й минуте
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Встреча на стадионе «Цирион Атлетик Центр» завершилась со счётом 2:1.
В составе «Кармиотиссы» мяч забил Николаос Кальтсас на 63-й минуте. У «Омонии» отличились Карим Ансарифард (77-я) и Эктор Юсте (90 + 2).
Подопечные Кержакова потерпели второе поражение подряд и занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 27 очками. «Омония» идёт на пятой строчке с 41 очком.
Ранее руководство «Кармиотиссы» рассказало о трансферной политике кипрского клуба на ближайшее время.