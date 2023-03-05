Гончаренко: на сегодняшний день российские фигуристки сильнейшие в мире

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от соревнований в женском одиночном катании в финале Гран‑при России.

«Все девочки были шикарны и показали высочайший технический уровень. На сегодняшний день они сильнейшие в мире. Хоть мы и не соревнуемся сейчас на международной арене, но негласный зачёт есть — все сравнивают и знают результаты», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76). Замкнула тройку призёров Елизавета Туктамышева (241,61).

Ранее Туктамышева заявила, что будет делать всё возможное, чтобы продолжить кататься в следующем сезоне.