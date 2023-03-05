Ивич — о матче с «Торпедо»: результатом недовольны

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич недоволен результатом в матче 18-го тура чемпионата России с «Торпедо».

«Мы готовились к тому, чтобы показывать хорошую игру, однако не получилось. То же самое было в кубковом матче в Москве. Одна атака соперника — есть о чём поговорить с нашими защитниками, мы не можем быть довольны результатом. Наша цель состояла в том, чтобы набрать три очка», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.

В составе автозаводцев отличились Илья Стефанович (9-я минута), Игорь Лебеденко (78-я).

У «Краснодара» отличились Сергей Петров (62-я минута), Джон Кордоба (70-я).

Таким образом, «Торпедо» с семью очками занимает последнюю строчку в таблице. «Краснодар» с 26 очками поднялся на седьмое место.

Ранее сообщалось, что Ахметов признан лучшим игроком матча «Краснодар» — «Торпедо».