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Фигурист Алиев признался, что в 2022 году хотел взять паузу

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Фигурист Дмитрий Алиев после произвольной программы в финале Гран-при России признался, что хотел взять паузу в карьере в прошлом году.
Фигурист Алиев признался, что в 2022 году хотел взять паузу
  • РИА Новости

«На чемпионате России вроде как попал в сборную, это меня держит. Были в том году мысли, чтобы взять паузу. Но паузу не брал, сезон выдался на позитивной ноте. Не хочу забегать туда, это слишком далеко. Это только март», — цитирует Алиева Sport24.

Спортсмен является чемпионом Европы (2020 год), а также серебряным призёром чемпионата Европы в 2018 году. На юниорском уровне Алиев дважды становился победителем первенства России в 2016 и 2017 годах, одерживал победу в финале международного юношеского Гран-при в 2016 году, а также является бронзовым призёром юношеских ОИ в 2016 году и участником ОИ-2018.

Ранее Алиев рассказал о подготовке к турниру шоу-программ после показательного номера на соревнованиях по синхронному катанию в Петербурге.

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