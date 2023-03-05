Фигурист Алиев признался, что в 2022 году хотел взять паузу

Фигурист Дмитрий Алиев после произвольной программы в финале Гран-при России признался, что хотел взять паузу в карьере в прошлом году.

«На чемпионате России вроде как попал в сборную, это меня держит. Были в том году мысли, чтобы взять паузу. Но паузу не брал, сезон выдался на позитивной ноте. Не хочу забегать туда, это слишком далеко. Это только март», — цитирует Алиева Sport24.

Спортсмен является чемпионом Европы (2020 год), а также серебряным призёром чемпионата Европы в 2018 году. На юниорском уровне Алиев дважды становился победителем первенства России в 2016 и 2017 годах, одерживал победу в финале международного юношеского Гран-при в 2016 году, а также является бронзовым призёром юношеских ОИ в 2016 году и участником ОИ-2018.

Ранее Алиев рассказал о подготовке к турниру шоу-программ после показательного номера на соревнованиях по синхронному катанию в Петербурге.