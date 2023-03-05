Тарасова подвела итоги выступления фигуристок в финале Гран-при России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила итоги соревнования одиночниц в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Все результаты получились правильными. Девушки сегодня выступили просто потрясающе. Аделия проиграла произвольную программу, но в сумме осталась первой. Очень рада за Камилу, Лиза каталась просто божественно. Жалко, что не получилось со вторым акселем.

Не считаю, что Валиевой дали много баллов. Вы когда-нибудь видели такой четверной прыжок? Я не видела. Первый раз вижу такой прыжок», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Победила Аделия Петросян, набравшая 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76). Замкнула тройку Елизавета Туктамышева (241,61).

Ранее Туктамышева заявила, что будет делать всё возможное, чтобы продолжить кататься в следующем сезоне.