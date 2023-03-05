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Мишина: мастерство и катание Туктамышевой оценили по достоинству

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина поделилась мнением об итогах финала Гран-при России среди одиночниц.
Мишина: мастерство и катание Туктамышевой оценили по достоинству
  • РИА Новости

«Очень плотно все шли в таблице, поэтому судьям было тяжело на этом Гран-при. Все были очень близки, но Аделия имела небольшой отрыв по короткой программе, она смогла его сохранить, поэтому встала на первое место.

Лиза Туктамышева большая молодец, мы за неё очень рады. Её мастерство и катание оценили по достоинству. Третье место это очень хорошо.

С Камилой поборолись, которая исполнила тоже два четверных, но допустила несколько ошибок. На первом месте могла быть любая из этих трёх девочек», — приводит слова Мишиной Sport24.

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла.

Второй стала Камила Валиева (241,76). Туктамышева замкнула тройку призёров (241,61).

Ранее Петросян поделилась эмоциями от победы в финале Гран-при России.

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