«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Труа» в матче Лиги 1

«Монако» и «Труа» сыграли вничью в матче 26-го тура Лиги 1.

Встреча прошла на стадионе «Стад де л'Об» и завершилась со счётом 2:2.

У «Монако» мячи забили Виссам Бен-Йеддер (81-я и 85-я минуты).

Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

В составе «Труа» отличились Роминиг Куаме (31-я), Айки Угбо (90 + 1).

После 25 туров Лиги 1 «Монако» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Труа» с 20 очками располагается на 19-й строчке.

Ранее во Франции рассказали о роли Головина в «Монако».