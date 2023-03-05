«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Труа» в матче Лиги 1
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Встреча прошла на стадионе «Стад де л'Об» и завершилась со счётом 2:2.
У «Монако» мячи забили Виссам Бен-Йеддер (81-я и 85-я минуты).
Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
В составе «Труа» отличились Роминиг Куаме (31-я), Айки Угбо (90 + 1).
После 25 туров Лиги 1 «Монако» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Труа» с 20 очками располагается на 19-й строчке.
Ранее во Франции рассказали о роли Головина в «Монако».