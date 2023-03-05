Осинькин — о матче с «Динамо»: во втором тайме должны были играть лучше, нельзя столько отдавать инициативы
- РИА Новости
«Наверное, самое простое объяснение — показали очень энергозатратный футбол в первом тайме, было много активных длинных открываний, они энергию во втором тайме немного забрали. Во втором тайме должны были играть лучше, нельзя столько отдавать инициативы», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».
Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
Автором победного гола стал нападающий Константин Тюкавин.
Главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки VAR отменил два забитых мяча гостей и один гол хозяев.
Таким образом, «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 20 очками занимают 11-ю строчку.
Ранее сообщалось, что Коваленко признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Крылья Советов» в РПЛ.