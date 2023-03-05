Осинькин — о матче с «Динамо»: во втором тайме должны были играть лучше, нельзя столько отдавать инициативы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура с «Динамо».

«Наверное, самое простое объяснение — показали очень энергозатратный футбол в первом тайме, было много активных длинных открываний, они энергию во втором тайме немного забрали. Во втором тайме должны были играть лучше, нельзя столько отдавать инициативы», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Автором победного гола стал нападающий Константин Тюкавин.

Главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки VAR отменил два забитых мяча гостей и один гол хозяев.

Таким образом, «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 20 очками занимают 11-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Коваленко признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Крылья Советов» в РПЛ.