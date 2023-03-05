Самоделкина — о падениях в произвольной программе: надеюсь, я когда-нибудь перестану расти, и всё стабилизируется

Российская фигуристка Софья Самоделкина поделилась эмоциями после выступления в произвольной программе в финале Гран-при России.

«Я рада, что этот сезон закончился. Он был очень сложным — я сталкивалась с такими проблемами впервые. Раскоординация. Надеюсь, я когда-нибудь перестану расти, и всё стабилизируется. Мы смеёмся, но это уже не смешно — я переросла маму на 2 сантиметра. Уже 164. 10 сантиметров добавилось за год — по сравнению с прошлогодним Кубком Первого канала», — приводит слова Самоделкиной Sport24.

В прокате фигуристка упала с двух четверных сальховов. По сумме двух программ она набрала 185,54 балла.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева заявила два четверных прыжка в произвольной программе в финале Гран-при в Санкт-Петербурге.