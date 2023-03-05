Бестемьянова: фигуристы Кагановская и Ангелопол показали мастерское катание на Гран-при
- РИА Новости
«Победа Кагановской и Ангелопола абсолютно справедлива, они были интереснее, легче. Хотя Шанаева с Дроздом тоже выдали по полной программе, но Кагановская и Ангелопол мне однозначно понравились больше», — цитирует Бестемьянову ТАСС.
Пара за свой прокат набрала 203,65 балла.
Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла. Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).
Ранее Кагановская и Ангелопол заявили, что на Гран-при России у них выдались лучшие прокаты сезона.