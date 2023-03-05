Агент Жемалетдинова оценил возвращение футболиста на поле после травмы
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«Рифат вернулся к своему любимому делу. Наверное, это большое событие в его жизни. Главное, что всё позади. Надеюсь, что будет больше и больше уверенности», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».
В составе железнодорожников Жемалетдинов провёл 117 матчей, забил 18 мячей и отдал 22 голевые передачи. 24 июня футболист получил травму ахилла на тренировке команды в ходе предсезонных сборов.
Ранее нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал игру форварда железнодорожников Артёма Дзюбы.