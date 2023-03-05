Агент Жемалетдинова оценил возвращение футболиста на поле после травмы

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, высказался о возвращении футболиста на поле.

«Рифат вернулся к своему любимому делу. Наверное, это большое событие в его жизни. Главное, что всё позади. Надеюсь, что будет больше и больше уверенности», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

В составе железнодорожников Жемалетдинов провёл 117 матчей, забил 18 мячей и отдал 22 голевые передачи. 24 июня футболист получил травму ахилла на тренировке команды в ходе предсезонных сборов.

Ранее нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал игру форварда железнодорожников Артёма Дзюбы.