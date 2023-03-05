Шанаева и Дрозд поделились эмоциями от произвольного танца в финале Гран-при России
- РИА Новости
«Рады, что удалось продемонстрировать хорошее катание. Ещё не прошло года, как мы катаем вместе. Наш первый сезон получился серебряным. Мы два очень амбициозных спортсмена и дарим себя фигурному катанию на максимум», — приводит слова Дрозда Sport24.
Шанаева ответила на вопрос о своих эмоциях после оглашения результатов.
«По моим ощущениям каталось хорошо. Эмоции после проката? Из-за второго места я расстраивалась секунд пятнадцать», — заявила она.
Шанаева и Дрозд набрали по сумме программ 202,26 балла и заняли второе итоговое место.
Победили Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (203,65). Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).
Ранее Кагановская и Ангелопол поделились эмоциями после победы в финале Гран-при России.