Шанаева и Дрозд поделились эмоциями от произвольного танца в финале Гран-при России

Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали свой результат в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Рады, что удалось продемонстрировать хорошее катание. Ещё не прошло года, как мы катаем вместе. Наш первый сезон получился серебряным. Мы два очень амбициозных спортсмена и дарим себя фигурному катанию на максимум», — приводит слова Дрозда Sport24.

Шанаева ответила на вопрос о своих эмоциях после оглашения результатов.

«По моим ощущениям каталось хорошо. Эмоции после проката? Из-за второго места я расстраивалась секунд пятнадцать», — заявила она.

Шанаева и Дрозд набрали по сумме программ 202,26 балла и заняли второе итоговое место.

Победили Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (203,65). Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).

Ранее Кагановская и Ангелопол поделились эмоциями после победы в финале Гран-при России.