Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии
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После землетрясения в Сирии Набиль Саид рассказал спасателям, что мечтает о встрече с 37-летним португальцем.
Видео со словами мальчика распространилось в социальных сетях, и его пригласили на матч чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Батином» (3:1), который состоялся 4 марта.
Набиль встретился с нападающим перед матчем и пообщался с ним.
«Когда я увидел Криштиану, то подумал, что это сон. Я не верил своим глазам. Желаю всем познакомиться с Роналду. Это очень хороший человек», — приводит его слова Reuters.
6 февраля в Сирии произошло землетрясение, в результате которого погибли 8476 человек.
Ранее сообщалось, что Роналду сорвался на юного болельщика из-за слов о нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.