Узнать больше

Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии.
Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии
  • Gettyimages.ru

После землетрясения в Сирии Набиль Саид рассказал спасателям, что мечтает о встрече с 37-летним португальцем.

Видео со словами мальчика распространилось в социальных сетях, и его пригласили на матч чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Батином» (3:1), который состоялся 4 марта.

Набиль встретился с нападающим перед матчем и пообщался с ним.

«Когда я увидел Криштиану, то подумал, что это сон. Я не верил своим глазам. Желаю всем познакомиться с Роналду. Это очень хороший человек», — приводит его слова Reuters.

6 февраля в Сирии произошло землетрясение, в результате которого погибли 8476 человек.

Ранее сообщалось, что Роналду сорвался на юного болельщика из-за слов о нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить