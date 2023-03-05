Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии.

После землетрясения в Сирии Набиль Саид рассказал спасателям, что мечтает о встрече с 37-летним португальцем.

Видео со словами мальчика распространилось в социальных сетях, и его пригласили на матч чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Батином» (3:1), который состоялся 4 марта.

Набиль встретился с нападающим перед матчем и пообщался с ним.

«Когда я увидел Криштиану, то подумал, что это сон. Я не верил своим глазам. Желаю всем познакомиться с Роналду. Это очень хороший человек», — приводит его слова Reuters.

6 февраля в Сирии произошло землетрясение, в результате которого погибли 8476 человек.

Ранее сообщалось, что Роналду сорвался на юного болельщика из-за слов о нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.