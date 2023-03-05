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Арбитр отменил два гола «Крыльев» в первом тайме матча с «Динамо»

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Судья Иван Сиденков отменил два гола «Крыльев Советов» в матче 18-го тура чемпионата России с «Динамо».
Арбитр отменил два гола «Крыльев» в первом тайме матча с «Динамо»
  • Gettyimages.ru

На 17-й минуте полузащитник самарского клуба Амар Рахманович забил гол после передачи защитника Гленна Бейла. Забитый мяч был отменён из-за того, что Бейл находился в офсайде. На 35-й минуте встречи судья после просмотра видеоповтора отменил второй забитый мяч «Крыльев» из-за игры рукой нападающего Бенджамина Гарре.

В настоящий момент счёт в матче 0:0.

Ранее арбитр назначил пенальти в пользу «Ахмата» за фол, который был за пределами поля.

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