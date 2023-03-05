Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Труа»

Полузащитник «Монако» попал в стартовый состав на матч 26-го тура французской Лиги 1 с «Труа».

Встреча состоится 5 марта и начнётся в 15:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Стад де л'Об» в Труа (Франция).

После 25 туров Лиги 1 «Монако» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Труа» с 19 очками располагается на 19-й строчке.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил шесть мячей и отдал семь результативных передач в 35 матчах за монегасков во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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