Салихова: Дзюба куражный, Карпин — нет

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе и главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Если честно, мне всё равно на них обоих. Они являются главными лицами российского футбола? Все просто: Дзюба куражный, Карпин — нет», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в Российской премьер-лиге (РПЛ). Ранее он не смог отличиться в двух кубковых матчах со «Спартаком» (0:1, 2:4).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России с «Ростовом».