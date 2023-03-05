Винер приветствует решение Татаревой продолжить карьеру

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер рассказала, что олимпийская чемпионка 2016 года в групповых упражнениях Анастасия Татарева тренируется и решила продолжить спортивную карьеру.

«Я ничего пока не хочу говорить. Настя Татарева — олимпийская чемпионка. Если она начала тренироваться, то это хорошо», — приводит слова Винер ТАСС.

Татарева на Играх в Токио завоевала серебро. 25-летняя гимнастка стала олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро. Она также является многократной чемпионкой мира и Европы.

Ранее Винер прокомментировала решение исполкома FIG продлить отстранение российских гимнастов от международных соревнований.