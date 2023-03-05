Узнать больше

Винер приветствует решение Татаревой продолжить карьеру

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер рассказала, что олимпийская чемпионка 2016 года в групповых упражнениях Анастасия Татарева тренируется и решила продолжить спортивную карьеру.
Винер приветствует решение Татаревой продолжить карьеру
  • РИА Новости

«Я ничего пока не хочу говорить. Настя Татарева — олимпийская чемпионка. Если она начала тренироваться, то это хорошо», — приводит слова Винер ТАСС.

Татарева на Играх в Токио завоевала серебро. 25-летняя гимнастка стала олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро. Она также является многократной чемпионкой мира и Европы.

Ранее Винер прокомментировала решение исполкома FIG продлить отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить