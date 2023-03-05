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Футбольная ассоциация Англии обеспокоена снижением числа англичан в клубах АПЛ

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Футбольная ассоциация Англии (FA) обеспокоена большим количеством иностранцев в АПЛ.
Футбольная ассоциация Англии обеспокоена снижением числа англичан в клубах АПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Times.

По информации источника, в FA озабочены снижением числа англичан в клубах чемпионата Англии.

Отмечается, что за два предыдущих трансферных окна клубы АПЛ подписали в два раза больше иностранцев.

Глава FA Марк Буллингем заявил, что ассоциация может ограничить число иностранцев в клубах АПЛ.

«Очень важно ограничить приток игроков. Число англичан в возрасте до 21 года, которые получают игровое время, сократилось примерно в два раза. Эта тенденция беспокоит нас», — заявил Буллингем.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ обеспокоены информацией о связи руководства «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии.

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