Футбольная ассоциация Англии обеспокоена снижением числа англичан в клубах АПЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает The Times.
По информации источника, в FA озабочены снижением числа англичан в клубах чемпионата Англии.
Отмечается, что за два предыдущих трансферных окна клубы АПЛ подписали в два раза больше иностранцев.
Глава FA Марк Буллингем заявил, что ассоциация может ограничить число иностранцев в клубах АПЛ.
«Очень важно ограничить приток игроков. Число англичан в возрасте до 21 года, которые получают игровое время, сократилось примерно в два раза. Эта тенденция беспокоит нас», — заявил Буллингем.
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ обеспокоены информацией о связи руководства «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии.