Футбольная ассоциация Англии обеспокоена снижением числа англичан в клубах АПЛ

Футбольная ассоциация Англии (FA) обеспокоена большим количеством иностранцев в АПЛ.

Об этом сообщает The Times.

По информации источника, в FA озабочены снижением числа англичан в клубах чемпионата Англии.

Отмечается, что за два предыдущих трансферных окна клубы АПЛ подписали в два раза больше иностранцев.

Глава FA Марк Буллингем заявил, что ассоциация может ограничить число иностранцев в клубах АПЛ.

«Очень важно ограничить приток игроков. Число англичан в возрасте до 21 года, которые получают игровое время, сократилось примерно в два раза. Эта тенденция беспокоит нас», — заявил Буллингем.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ обеспокоены информацией о связи руководства «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии.