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Рублёв подвел итоги турнира ATP в Дубае

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Российский теннисист Андрей Рублёв подвел итоги турнира ATP в Дубае.
Рублёв подвел итоги турнира ATP в Дубае
  • Gettyimages.ru

«В целом это была очень хорошая неделя. Победа над Давидовичем, когда я отыграл сет и ушёл с 1:6 на тай-брейке, — у меня в жизни такого ещё не было.

В каждом матче было что-то положительное. Очень хорошая неделя. Первый финал сезона, который только начался. Надеюсь, это только начало.

Я продолжу тренироваться и надеюсь, что и дальше буду прибавлять — потому что улучшать мне нужно многое. Я супермотивирован и настроен на ближайшие недели», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

На этом турнире Рублёв дошёл до финала, где уступил своему соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 6:2, 6:2.

Ранее Рублёв высказался о финальном матче турнира ATP в Дубае (ОАЭ) с Медведевым.

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