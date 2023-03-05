Президент «Урала» считает, что судейство в матче со «Спартаком» было нормальным

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценил судейство в матче 18‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Как оцениваю судейство? Нормально. Результат положительный», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днём».

Президент екатеринбургского клуба ответил на вопрос о том, скорректировал ли он цели на сезон с учётом прохода «Ростова» в Кубке России и ничьей со «Спартаком».

«Не могу говорить, матч только закончился. Всё нормально», — подытожил он.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2. В концовке игры главный арбитр Виталий Мешков отменил гол нападающего хозяев Александра Соболева.

После 18 туров РПЛ «Спартак» имеет 37 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не станут обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза из-за незасчитанного гола Соболева.