Узнать больше

Медведев заявил, что не созванивался с Рублёвым перед финалом турнира в Дубае

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, связывался ли с соотечественником Андреем Рублёвым перед финальным матчем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ).
Медведев заявил, что не созванивался с Рублёвым перед финалом турнира в Дубае
  • Gettyimages.ru

«Мы не списывались и не созванивались перед матчем. Мы оба много раз играли в финалах, но ни разу друг против друга. Из-за этого каждый готовился к финалу как привык. Но сегодня мы будем в одном самолёте лететь на турнир в Индиан-Уэллс, может, пообщаемся о чём-нибудь», — приводит слова теннисиста «Чемпионат».

Финал состоялся 4 марта и завершился победой Медведева со счётом 6:2, 6:2.

Этот трофей стал для него третьим подряд. На предыдущей неделе он победил британца Энди Маррея (6:4, 6:4) в финале турнира ATP в Дохе (Катар), а до этого выиграл турнир ATP в Роттердаме (Нидерланды), в финале обыграв итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2).

Ранее Медведев рассказал, как переживает успех после трёх выигранных турниров подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить