Медведев заявил, что не созванивался с Рублёвым перед финалом турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, связывался ли с соотечественником Андреем Рублёвым перед финальным матчем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ).

«Мы не списывались и не созванивались перед матчем. Мы оба много раз играли в финалах, но ни разу друг против друга. Из-за этого каждый готовился к финалу как привык. Но сегодня мы будем в одном самолёте лететь на турнир в Индиан-Уэллс, может, пообщаемся о чём-нибудь», — приводит слова теннисиста «Чемпионат».

Финал состоялся 4 марта и завершился победой Медведева со счётом 6:2, 6:2.

Этот трофей стал для него третьим подряд. На предыдущей неделе он победил британца Энди Маррея (6:4, 6:4) в финале турнира ATP в Дохе (Катар), а до этого выиграл турнир ATP в Роттердаме (Нидерланды), в финале обыграв итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2).

Ранее Медведев рассказал, как переживает успех после трёх выигранных турниров подряд.