Джонс — о защите титула UFC: надеюсь, Миочич будет тренироваться усердно

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джон Джонс поделился ожиданиями от предстоящей защиты титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлой весовой категории в поединке против соотечественника Стипе Миочича.

«Хотели ли бы вы, чтобы я побил Стипе? Надеюсь, Миочич будет тренироваться усердно», — приводит слова Джонса «Матч ТВ».

В главном бою на турнире UFC 285 в Лас‑Вегасе 35-летний американец одержал победу над французом Сирилом Ганом и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Бой проходил в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился в первом раунде удушающим приёмом.

Джонс проводил свой первый поединок за последние три года. На его счету 26 побед в 27 боях в MMA и одно поражение. У Гана — 11 побед и одно поражение.

Ранее Джонс поделился эмоциями после завоевания титула UFC в тяжёлом весе.