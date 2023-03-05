Узнать больше

Теннисист Приходько рассказал об отказе выступать за сборную Украины

Короткая ссылка
Украинский теннисист Олег Приходько рассказал, как отказался играть за национальную команду.
Теннисист Приходько рассказал об отказе выступать за сборную Украины
  • Gettyimages.ru

«В то время я выступал на турнире в Доминиканской Республике. Проснулся утром и в новостях увидел, что началось на Украине. Я был удивлён и не понимал, что будет дальше. После этого пришёл страх и осознание происходящего. Федерация тенниса Украины меня приглашала на матч Кубка Дэвиса против команды Венгрии в 2022 году и даже предлагала деньги. Но их высказывания в мой адрес были для меня неприемлемы, поэтому я не захотел играть. На сегодняшний день контактов с ними у меня нет.  Так что играть за сборную не планирую», — приводит слова теннисиста «Большой теннис Украины».

Приходько является второй ракеткой Украины в парном разряде, располагаясь на 121-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее украинец высказался против осуждения российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить