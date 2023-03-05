Теннисист Приходько рассказал об отказе выступать за сборную Украины

Украинский теннисист Олег Приходько рассказал, как отказался играть за национальную команду.

«В то время я выступал на турнире в Доминиканской Республике. Проснулся утром и в новостях увидел, что началось на Украине. Я был удивлён и не понимал, что будет дальше. После этого пришёл страх и осознание происходящего. Федерация тенниса Украины меня приглашала на матч Кубка Дэвиса против команды Венгрии в 2022 году и даже предлагала деньги. Но их высказывания в мой адрес были для меня неприемлемы, поэтому я не захотел играть. На сегодняшний день контактов с ними у меня нет. Так что играть за сборную не планирую», — приводит слова теннисиста «Большой теннис Украины».

Приходько является второй ракеткой Украины в парном разряде, располагаясь на 121-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее украинец высказался против осуждения российских спортсменов.