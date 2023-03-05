Грачёва вышла в финал турнира в Остине, где сыграет с украинкой Костюк
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Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4.
Грачёва не выполнила ни одной подачи навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-поинтов из 12 возможных. Волынец реализовала один эйс, допустила одну двойную ошибку и воспользовалась восемью из 14 возможных брейк-поинтов.
Таким образом, 22-летняя россиянка вышла в финал турнира WTA, где встретится с украинкой Мартой Костюк.
Игра состоится 5 марта и начнётся в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублёва в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае (ОАЭ).