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Грачёва вышла в финал турнира в Остине, где сыграет с украинкой Костюк

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Российская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу над американкой Кэти Волынец в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Остине (США).
Грачёва вышла в финал турнира в Остине, где сыграет с украинкой Костюк
  • Gettyimages.ru

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Грачёва не выполнила ни одной подачи навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-поинтов из 12 возможных. Волынец реализовала один эйс, допустила одну двойную ошибку и воспользовалась восемью из 14 возможных брейк-поинтов.

Таким образом, 22-летняя россиянка вышла в финал турнира WTA, где встретится с украинкой Мартой Костюк.

Игра состоится 5 марта и начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублёва в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае (ОАЭ).

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