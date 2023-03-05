Круговой: Малком на тренировках не отрабатывает штрафные удары

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой оценил игру Малкома в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».

«Он не исполняет их на тренировках, бережет на игру. Сколько можно сезонов просто бить со штрафных, надо же забивать. Вот забил, расчехлил. Раньше Ракицкий бил, теперь он. Возможно, через какое то время и я забью, — цитирует Круговой «Матч ТВ».

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:0.

Дубль в матче оформил Малком, забив на 12-й и 47-й минутах. Ещё один гол на свой счёт записал Александр Ерохин (82-я).

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в Российской премьер-лиге, набрав 45 очков. «Пари НН» — 12-й (19 очков).

Ранее Денис Глушаков объяснил, почему пропускает матч «Пари НН» с «Зенитом».





