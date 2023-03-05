Узнать больше

Круговой: Малком на тренировках не отрабатывает штрафные удары

Короткая ссылка
Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой оценил игру Малкома в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».

«Он не исполняет их на тренировках, бережет на игру. Сколько можно сезонов просто бить со штрафных, надо же забивать. Вот забил, расчехлил. Раньше Ракицкий бил, теперь он. Возможно, через какое то время и я забью, — цитирует Круговой «Матч ТВ».

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:0.

Дубль в матче оформил Малком, забив на 12-й и 47-й минутах. Ещё один гол на свой счёт записал Александр Ерохин (82-я).

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в Российской премьер-лиге, набрав 45 очков. «Пари НН» — 12-й (19 очков).

Ранее Денис Глушаков объяснил, почему пропускает матч «Пари НН» с «Зенитом».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить