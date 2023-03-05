Дмитриева объяснила, за счёт чего Медведев обыграл Рублёва в финале турнира в Дубае

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ).

«У Андрея достаточно прямолинейная игра, а Даня — мэтр тактических вариантов. Даня хорошо меняет ритм и темп, не дал Андрею поймать свой привычный напор — от того и пошли ошибки», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

При этом, по её мнению, для Рублёва очень хорошо, что он вышел в финал, потому что у него в этом году было тяжёлое начало сезона.

Финальная игра завершилась со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

27-летний Медведев занимает седьмое место в мировом рейтинге, в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. В активе россиянина 18 титулов ATP. В 2021 году он стал победителем US Open.

Медведев после победы над Рублёвым вернёт себе статус первой ракетки России.

Ранее Медведев заявил, что победа над Новаком Джоковичем придаст ему уверенности в финале турнира в Дубае.