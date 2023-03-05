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Мор: Мешков вышел на матч «Спартак» — «Урал» перевозбужденным

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Бывший защитник московского «Спарака» Эдуард Мор высказался о работе арбитра Виталия Мешкова на матче 18-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Уверен, что со стороны Мешкова не было предвзятости, но, видимо, на эту игру он вышел слишком перевозбужденным. Он торопился, свистки были непроизвольными, они у него вырывались», — цитирует Мора «Матч ТВ».

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Главный арбитр Мешков отменил гол Александра Соболева в ворота екатеринбургской команды на 86-й минуте.

Ранее Мостовой объяснил отменённый гол Соболева в матче с «Уралом» человеческим фактором.

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